Verstappen zaskoczył samego siebie. Jest nadzieja na ciekawy sezon F1

Kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Bahrajnu nie zawiodły. Co prawda najważniejsza czasówka weekendu zgodnie z oczekiwaniami padła łupem Maksa Verstappena, ale za triumfującym Holendrem panuje ogromny ścisk. Dziewiąty Lewis Hamilton do drugiego Charlesa Leclerca stracił nieco ponad trzy dziesiąte sekundy. - Szczerze mówiąc, pole position było dla mnie trochę niespodziewane – oznajmił mistrz świata po opuszczeniu kokpitu.