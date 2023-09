Verstappen zapewnił im kolejny tytuł. Jego kolegę czeka poważna rozmowa

Po wymagającym dla kierowców ściganiu w Singapurze, tym razem na Suzuce ogromny wysiłek czekał zwłaszcza strategów oraz mechaników . W związku z ogromnymi temperaturami, wielu ekspertów przewidywało jazdę większości zawodników nawet na trzy pitstopy. Opony w Japonii podczas treningów i kwalifikacji zużywały się bowiem w zastraszającym tempie. Nie działało to na korzyść zdobywcy pole position - Maksa Verstappena. Za Holendrem ustawił się duet McLarena, który chciał przechytrzyć Red Bulla w alei serwisowej. Gorzej z tempem na torze, bo od początku weekendu obecny czempion praktycznie robił co chciał.

"Czerwone Byki" pomimo w miarę komfortowej sytuacji, nie miały łatwej niedzieli. Kolejny raz w sezonie nie popisał się Sergio Perez, który niczym magnes przyciągał problemy. Początkowo w zamieszaniu zaraz po starcie uszkodził przednie skrzydło. Potem podpadł sędziom zachowaniem w trakcie neutralizacji, za co otrzymał pięć sekund kary. To nie wszystko, bo Meksykanin wdał się w walkę z Kevinem Magnussenem i spowodował nieprzyjemny incydent, doprowadzając do obrócenia się reprezentanta Haasa. - Samochód nie zachowuje się najlepiej - dodał jeszcze Perez przez radio i zespół wycofał go z rywalizacji, oszczędzając mu dodatkowych cierpień.