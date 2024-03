Verstappen w końcu to zrobił. Długo czekał na wyjątkowy moment

Zanim przejdziemy do mistrza świata, który kontynuuje swoją dominację, warto omówić sytuację zdrowotną Carlosa Sainza . Wieści dotyczące Hiszpana w piątkowy poranek były mocno niepokojące. Ferrari przekazało, że kierowca trafił do szpitala z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Miejscowi lekarze natychmiastowo zabrali go na stół operacyjny, po to by przeprowadzić niezbędny zabieg. - Carlos jest już po operacji. Wszystko poszło dobrze i obecnie odpoczywa w szpitalu. Przesyłamy pełne wsparcie i nie możemy doczekać się jego powrotu do zdrowia - poinformowała Scuderia tuż po zakończeniu trzeciego treningu.

We wspomnianych zajęciach Hiszpana z dobrym skutkiem zastąpił Oliver Bearman. Debiutant uplasował się wśród najszybszych dziesięciu kierowców. W kwalifikacjach zarówno on, jak i sympatycy Ferrari liczyli na powtórkę z rozrywki. Ostatecznie niewiele zabrakło do zrealizowania ambitnego celu, ponieważ nastolatek do końca bił się z Lewisem Hamiltonem o awans do Q3. Starszy rodak Bearmana wykręcił jednak nieco lepszy wynik i to on o kilkanaście minut dłużej walczył o pole position do sobotniego wyścigu.