Verstappen przeszedł do historii. Pobił rekord Vettela

Start niestety został opóźniony o dobrych kilka minut ze względu na awarię hydrauliki w AlphaTauri Yukiego Tsunody. Japończyk przymusowo zaparkował na poboczu, a porządkowi nie spieszyli się z przetransportowaniem samochodu w bezpieczne miejsce. - Co to za bałagan w ogóle jest - denerwował się między innymi Sergio Perez. Wtórowali mu pozostali uczestnicy zmagań, którzy również nie byli szczęśliwi z zaistniałej sytuacji spowodowanej powolnym działaniem organizatorów.

Kibice o małym zamieszaniu z godziny 15:00 zapomnieli błyskawicznie, ponieważ początek zmagań ułożył się po myśli Ferrari. Prowadzenie utrzymał Carlos Sainz, a na trzeciej pozycji plasował się Charles Leclerc. O ile Monakijczyk szybko zaczął tracić dystans do czołowej dwójki, o tyle Hiszpan bronił się naprawdę dzielnie. Ogromna radość Tifosich potrwała jednak do piętnastego kółka. W nim zdobywca pole position zblokował prawe przednie koło, co wykorzystał Max Verstappen. Wcześniej Holender trochę się irytował i narzekał na manewry rywala. Zespół polecił mu nawet zmianę trybu.