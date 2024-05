Verstappen napisał kolejną historię. W tym miejscu jeszcze tego nie zrobił

Zdecydowanie poprawiliśmy samochód względem piątku. Nie wiem o co chodzi, ale za każdym razem jak tu przyjeżdżamy, trudno nam o regularność. Ciężko jest zadbać o to, by połączyć dobrą jazdę we wszystkich sektorach na jednym okrążeniu. Poszło nam w porządku. Nie było to moje najlepsze okrążenie w karierze. Jest tu ślisko, człowiek nie czuje pewności siebie. Najważniejsze jest jednak pole position

~ przekazał Max Verstappen w oficjalnym wywiadzie po sesji