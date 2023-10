Verstappen mistrzem świata. Sprint miał jednak innego bohatera

Miano głównego bohatera sprintu Maksowi Verstappenowi początkowo odebrał Oscar Piastri. Australijczyk pokonał fantastyczne okrążenie w SQ3, które dało mu pierwsze miejsce w kwalifikacjach do stukilometrowych zmagań. Holender zbytnio się tym faktem nie przejął, bo skupiał się głównie na dowiezieniu trzech punktów do mety. Tyle "oczek" dawało obrońcy tytułu kolejne mistrzostwo w karierze. Przy starcie z drugiego rzędu wykonanie zadania było dla niego dziecinnie proste i jedyne czego mógł się obawiać, to złośliwości rzeczy martwych czy splotu niekorzystnych zdarzeń.