Verstappen kontra reszta świata. To była totalna dominacja

Nie ma co się czarować, ten wyścig po dominacji Maksa Verstappena w kwalifikacjach mógł uratować tylko deszcz . I rzeczywiście, jak na zawołanie tuż przed samym startem nad torem pojawiły się ciemne chmury. Dodatkowo kibice będący na miejscu relacjonowali o burzach w okolicach Barcelony. Pewnie te wieści zaczęły dochodzić do samych zawodników. Nerwowość wkradła się między innymi u Geogre’a Russella. Brytyjczyk w drodze na pola startowe prawdopodobnie się rozkojarzył i przejechał po żwirze.

George Russell pomylił deszcz w własnym potem

Ta sytuacja chyba zmotywowała go do osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Młodszy z kierowców Mercedesa nic sobie nie robił z tego, że w sobotę odpadł w Q2, bowiem zaliczył fantastyczny start, a następnie zyskiwał pozycję za pozycją. Zaowocowało to tym, iż na pierwszy pit stop zjeżdżał jako wicelider zmagań. Do prowadzącego Maksa Verstappena i tak nie miał on jednak podjazdu. Do 25-latka zdecydowanie należał natomiast komunikat dnia. - Zgłaszam deszcz - powiedział zespołowi. Finalnie kropelki widoczne na wizjerze okazały się jego potem.