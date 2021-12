Valtteri Bottas przyznał się do problemów ze zdrowiem psychicznym

F1

Fiński kierowca Formuły 1 w szczerej rozmowie przyznał się do depresji. Valtteri Bottas wyjawił, że z powodu problemów zdrowotnych stracił zapał do pracy i przestał go cieszyć nawet sport. „W pewnym momencie moja była dziewczyna zasugerowała, że powinienem udać się na leczenie, bo nie jestem już sobą” – powiedział sportowiec.

