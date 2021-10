Valtteri Bottas najszybszy w pierwszym treningu przed Grand Prix USA

Wojciech Kulak F1

Valtteri Bottas uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu przed Grand Prix USA. Pierwszą trójkę uzupełnili Lewis Hamilton i Max Verstappen. Szczególnie Holender może mieć uzasadnione powody do obaw, ponieważ do kierowcy Mercedesa stracił ponad 0,9 sekundy, co nie jest dobrym prognostykiem przed kwalifikacjami i wyścigiem.

