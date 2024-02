Urodzinowy obiad zamienił się w prawdziwy koszmar. Nie żyje były kierowca F1

Tragiczne wieści docierają do nas zza granicy. W wieku 80 lat zmarł Wilson Fittipaldi, były kierowca Formuły 1 i starszy brat dwukrotnego mistrza świata F1, Emersona Fittipaldiego. Brazylijczyk w grudniu ubiegłego roku trafił do szpitala w stanie krytycznym po tym, jak podczas urodzinowego obiadu zakrztusił się kawałkiem kurczaka, w wyniku czego doszło u niego do zatrzymania akcji serca i niedotlenienia mózgu.