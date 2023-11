Ulewa storpedowała kwalifikacje. Organizatorzy nie chcieli ryzykować

Kibice, którzy punktualnie przybyli na obiekt w Sao Paulo, srogo się zdziwili, ponieważ o godzinie 19:00 nadal panowała cisza i żaden z kierowców nie opuścił swojego garażu. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo głównych bohaterów weekendu i sprzątali nawierzchnię z gwoździ i innych tego typu rzeczy utrudniających rywalizację. Dodatkowe prace doprowadziły do opóźnienia rozpoczęcia kwalifikacji o ponad kwadrans, lecz na trybunach nikt nie narzekał. Wśród lokalnych fanów panowały znakomite nastroje, gdyż największe miasto w Brazylii w piątek oficjalnie porozumiało się z Formułą 1 i królowa sportów motorowych nie zniknie z tego kraju co najmniej do sezonu 2030.