TVP zaskoczyła. Wielkie wydarzenie, poszło o Szaranowicza. Legenda w akcji

Królowa sportów motorowych w latach dziewięćdziesiątych kojarzona była choćby z postacią Ayrtona Senny. Rywalizacja Brazylijczyka z Alainem Prostem przeszła do historii całej dyscypliny i do dziś z sentymentem wspominają ją nie tylko fani z Ameryki Południowej oraz Francji. Geniusz z Sao Paulo imponował zwłaszcza w Monako, gdzie nie bał się ryzykować. Przynosiło to zarówno sukcesy, jak i gorzkie porażki. Z triumfu zawodnik McLarena cieszył się na przykład w 1991 roku.

Dlaczego wspominamy o tym akurat teraz? Było to także wyjątkowe wydarzenie dla polskich kibiców. Na miejscu akcji zameldował się wtedy… Włodzimierz Szaranowicz. Dziennikarz znany z komentowania piłki nożnej, koszykówki czy skoków narciarskich, relacjonował wydarzenia dziejące się na ulicach księstwa. Wyjątkowy materiał w maju 2025 pojawił się na stronie internetowej TVP Sport. "W cyklu specjalnym Retro przypominamy Grand Prix Monako w 1991 roku" - napisano w opisie prawie godzinnego nagrania.

Tak Ayrton Senna wygrał w Monako. Włodzimierz Szaranowicz za mikrofonem

"Witamy państwa z Monte Carlo. 49. Grand Prix Monako. (…) Kiedy rozstawaliśmy się po czterdziestu okrążeniach prowadził Ayrton Senna. Na drugim miejscu był Stefano Modena, na trzecim Patrese z Williamsa" - tak natomiast przywitał się z widzami 35 lat temu Włodzimierz Szaranowicz. Sytuacja na mecie zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. O ile największy puchar zgarnął rzeczywiście Brazylijczyk, o tyle pozostali dwaj kierowcy nawet nie dojechali do mety.

"Cztery zwycięstwa z rzędu. Rozpoczyna jakąś niewiarygodną passę. Ciężko mu będzie ustanowić rekord triumfów. Aż dziewięć miał Alberto Ascari z Ferrari w 1952 oraz 1953 roku" - zachwycał się nad ówczesnym zawodnikiem McLarena legendarny komentator. Gwiazdor z Ameryki Południowej kilka miesięcy później sięgnął po ostatnie w karierze mistrzostwo świata. Drugiego Nigela Mansella czempion pokonał aż o 24 punkty. Co ciekawe, wspomniana seria Ayrtona Senny zakończyła się właśnie w Monako.

Teraz księstwo przez najbliższe dni znów stanie się stolicą motorsportu. Pierwsze treningi zaplanowano na piątek. W sobotę daniem głównym będą kwalifikacje, z kolei tradycyjnie w niedzielę zawodnicy powalczą o punkty do klasyfikacji generalnej. W niej pewnie przewodzi nastoletni Andrea Kimi Antonelli, który może zostać sensacyjnym czempionem. Czy zatriumfuje w tym tygodniu? Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Maciej Kurzajewski, Włodzimierz Szaranowicz, Przemysław Babiarz Piętka Mieszko AKPA

GP Monako, Charles Leclerc NICOLAS TUCAT AFP

Max Verstappen wyjeżdża z tunelu w Monako NICOLAS TUCAT AFP





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