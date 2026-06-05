TVP zaskoczyła. Wielkie wydarzenie, poszło o Szaranowicza. Legenda w akcji
Tegoroczny sezon Formuły 1 rozkręcił nam się na dobre. Po rundach w Azji oraz Ameryce Północnej, czołowi kierowcy globu wreszcie przenoszą się do Europy. Pierwszy wyścig na Starym Kontynencie ugości Monako. To miejsce kultowe dla wszystkich kibiców, między innymi za sprawą Ayrtona Senny, który wielokrotnie brylował na ulicznym obiekcie. Jedno z jego zwycięstw miał okazję skomentować… Włodzimierz Szaranowicz. TVP pochwaliła się tym kilkanaście miesięcy temu.
Królowa sportów motorowych w latach dziewięćdziesiątych kojarzona była choćby z postacią Ayrtona Senny. Rywalizacja Brazylijczyka z Alainem Prostem przeszła do historii całej dyscypliny i do dziś z sentymentem wspominają ją nie tylko fani z Ameryki Południowej oraz Francji. Geniusz z Sao Paulo imponował zwłaszcza w Monako, gdzie nie bał się ryzykować. Przynosiło to zarówno sukcesy, jak i gorzkie porażki. Z triumfu zawodnik McLarena cieszył się na przykład w 1991 roku.
Dlaczego wspominamy o tym akurat teraz? Było to także wyjątkowe wydarzenie dla polskich kibiców. Na miejscu akcji zameldował się wtedy… Włodzimierz Szaranowicz. Dziennikarz znany z komentowania piłki nożnej, koszykówki czy skoków narciarskich, relacjonował wydarzenia dziejące się na ulicach księstwa. Wyjątkowy materiał w maju 2025 pojawił się na stronie internetowej TVP Sport. "W cyklu specjalnym Retro przypominamy Grand Prix Monako w 1991 roku" - napisano w opisie prawie godzinnego nagrania.
Tak Ayrton Senna wygrał w Monako. Włodzimierz Szaranowicz za mikrofonem
"Witamy państwa z Monte Carlo. 49. Grand Prix Monako. (…) Kiedy rozstawaliśmy się po czterdziestu okrążeniach prowadził Ayrton Senna. Na drugim miejscu był Stefano Modena, na trzecim Patrese z Williamsa" - tak natomiast przywitał się z widzami 35 lat temu Włodzimierz Szaranowicz. Sytuacja na mecie zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. O ile największy puchar zgarnął rzeczywiście Brazylijczyk, o tyle pozostali dwaj kierowcy nawet nie dojechali do mety.
"Cztery zwycięstwa z rzędu. Rozpoczyna jakąś niewiarygodną passę. Ciężko mu będzie ustanowić rekord triumfów. Aż dziewięć miał Alberto Ascari z Ferrari w 1952 oraz 1953 roku" - zachwycał się nad ówczesnym zawodnikiem McLarena legendarny komentator. Gwiazdor z Ameryki Południowej kilka miesięcy później sięgnął po ostatnie w karierze mistrzostwo świata. Drugiego Nigela Mansella czempion pokonał aż o 24 punkty. Co ciekawe, wspomniana seria Ayrtona Senny zakończyła się właśnie w Monako.
Teraz księstwo przez najbliższe dni znów stanie się stolicą motorsportu. Pierwsze treningi zaplanowano na piątek. W sobotę daniem głównym będą kwalifikacje, z kolei tradycyjnie w niedzielę zawodnicy powalczą o punkty do klasyfikacji generalnej. W niej pewnie przewodzi nastoletni Andrea Kimi Antonelli, który może zostać sensacyjnym czempionem. Czy zatriumfuje w tym tygodniu? Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.