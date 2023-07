TSUE zawiesił sankcję dla syna oligarchy. Rosjanin triumfuje

Jego ojciec jest założycielem Grupy Uralchem, jednego z największych na świecie producentów i eksporterów azotu, potażu i nawozów. To prominent kremlowski, który znalazł się na liście 14 rosyjskich osobistości objętych sankcjami w Unii Europejskiej, Kanadzie i w USA. To także zaufany człowiek Władimira Putina. Zresztą, Nikita Mazepin sam znany był z dość jednoznacznego podejścia do rosyjskich władz.