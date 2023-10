Trzykrotny mistrz świata obraził Lewisa Hamiltona. Poznał już wyrok sądu

Nelson Piquet należy do grona najbardziej utytułowanych kierowców Formuły 1 w historii królowej motorsportu. Brazylijczyk jest bowiem trzykrotnym mistrzem świata F1 (lata 1981, 1983 i 1987), wicemistrzem świata z 1980 roku. Na swoim koncie ma także dwa tytułu drugiego wicemistrza świata zdobyte w sezonach 1986 oraz 1990. Po zakończeniu kariery w Formule 1 mężczyzna startował jeszcze m.in. w Indianapolis 500 , jednak nie odniósł już żadnych większych sukcesów.

Choć wielu fanów wyścigów samochodowych mogłoby uważać, że tak doświadczony kierowca znakomicie sprawdziłby się w roli eksperta, nie byłby to jednak dobry pomysł. Jego córka Kelly Piquet jest bowiem związana z trzykrotnym mistrzem świata Maxem Verstappenem. Opinie Brazylijczyka z pewnością nie byłyby więc obiektywne. Co więcej, 71-latek ma obecnie... zakaz wstępu do padoku.