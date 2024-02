Trzęsienie ziemi w Red Bullu. Wszczęto dochodzenie w sprawie szefa zespołu

Red Bull to na pierwszy rzut oka team idealny . W dwóch ostatnich sezonach jego reprezentanci nie mieli sobie równych i zdobywali w pewnym stylu mistrzostwo wśród konstruktorów. Indywidualnie dominuje natomiast Max Verstappen. Holender za kilka tygodni rozpocznie walkę o czwarty tytuł w karierze. Zdaniem ekspertów znów nikt go nie zatrzyma. Ferrari to wciąż wielka niewiadoma, a Mercedes musi ochłonąć po odejściu Lewisa Hamiltona.

Christian Horner pod lupą. „Firma traktuje te sprawy bardzo poważnie”

Po wspomnianej wyżej sytuacji nastał długo wyczekiwany spokój. Red Bull dzięki innym informacjom (odrzucony wniosek Andrettiego, transfer Hamiltona do Ferrari) usunął się delikatnie w cień i spokojnie przygotowywał się do nadchodzących zmagań. Do czasu. Na początku lutego Internet obiegły sensacyjne wieści związane z Christianem Hornerem. Wobec szefa zespołu wszczęto wewnętrzne dochodzenie. O co dokładnie chodzi? Brytyjczyk rzekomo niewłaściwie zachowywał się względem innego pracownika.