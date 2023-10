Trudne warunki w Katarze. Nawet Verstappen nie ustrzegł się błędów

Tor w Katarze względem poprzedniej edycji zmagań w tym miejscu, przeszedł dość duży lifting. Poza zwiększeniem pojemności trybun do czterdziestu tysięcy, na obiekcie pojawiły się zmodyfikowane tarki. Ewidentnie nie spodobały się one głównym bohaterom weekendu. W poprzedzających treningi spotkaniach z dziennikarzami na ogromny problem zwracał uwagę Yuki Tsunoda. Japończyk wprost nazwał je "niszczycielkami podłóg". Do tego wszystkiego doszedł jeszcze piach, który został naniesiony na nawierzchnię przez silny wiat.