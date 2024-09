Topnieje przewaga Verstappena. Największy rywal triumfuje, to była perfekcja

Grand Prix Singapuru to jeden z najbardziej morderczych wyścigów w kalendarzu mistrzostw świata . Kierowcy podczas prawie dwugodzinnych zmagań w azjatyckim państwie potrafią zgubić nawet kilka kilogramów, dlatego właśnie triumf na Marina Bay zawsze smakuje wyjątkowo. Wyjątkowy był też niedzielny start. Lando Norris wreszcie wykorzystał pole position, nie pogubił się na dojeździe do pierwszego zakrętu i utrzymał prowadzenie. Brytyjczyk w poprzednich rundach z tym pozornie prostym zadaniem miewał ogromne problemy. Wystarczy wspomnieć choćby niedawną eliminację na Monzy. Wicelider klasyfikacji generalnej pogubił się wtedy strasznie. Na nic zdała się zażarta późniejsza pogoń. Jako pierwszy linię mety, ku uciesze tysięcy Tifosich, minął Charles Leclerc.

Humory Włochów na Marina Bay były zgoła inne. Ferrari zaliczyło nieudane kwalifikacje. Carlos Sainz rozbił bolid w trzecim segmencie czasówki. Charles Leclerc nie uzyskał z kolei ani jednego pomiarowego rezultatu. Oba czerwone samochody ustawiły się dopiero w piątym rzędzie. Na ulicznym obiekcie nigdy nie zwiastuje to niczego dobrego. Wracając do ścisłej czołówki, po dobrym starcie Maksowi Verstappenowi szybko uciekł Lando Norris. Mistrz świata nie mógł wspomóc się systemem DRS, ponieważ przewaga reprezentanta McLarena szybko wzrosła do ponad sekundy.