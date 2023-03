To nie tak miało wyglądać. Pogoda daje w kość

Po zwariowanym pierwszym treningu, w którym błąd popełnił nawet sam Max Verstappen, fani mieli apetyt na więcej w drugiej dzisiejszej sesji w Australii . Ich nadzieje szybko okazały się jednak płonne, ponieważ już na dzień dobry kierowców przywitał porywisty wiatr. Potem z kolei nad torem pojawiły się czarne chmury. Niestety popłynął z nich deszcz, przez co zawodnicy błyskawicznie zjawili się w garażach, by przeczekać najgorszy moment i pokazać się kibicom w lepszych warunkach.

Niestety zła pogoda nie odpuściła i stało się jasne, że o jeździe w suchych warunkach w piątek nie będzie już mowy. Zespoły jedyne co mogły więc zrobić, to wypuszczać swoich reprezentantów na oponach przeznaczonych na mokrą nawierzchnię. - Deszcz się nasila - meldował dodatkowo Carlos Sainz. Komunikat Hiszpana oznaczał tylko jedno, do symulacji kwalifikacji i pierwszego pokazu sił trzeba będzie poczekać do soboty.