To był teatr jednego aktora. Zobacz klasyfikację generalną F1 sezonu 2023

Kolejny sezon Formuły 1 przeszedł do historii. Kibice z ostatnich kilkunastu miesięcy zapamiętają przede wszystkim kompletną dominację Maksa Verstappena. Holender przerastał resztę stawki i nawet gdy nie zdobywał pole position, to i tak był wielkim faworytem do końcowego triumfu w każdym wyścigu. Liderowi Red Bulla noga podwinęła się jedynie trzykrotnie, ponieważ kibice nie oglądali go na najwyższym stopniu podium w Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanie oraz Singapurze.