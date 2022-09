Ten wyścig oddziela chłopców od mężczyzn. Kibice go kochają

Stwierdziliśmy w tytule, że ten wyścig oddziela chłopców od mężczyzn i nie ma w tym ani krzty przesady. Nie bez powodów Singapur uważany jest za najbardziej wymagający obiekt w obecnym kalendarzu Formuły 1. Pierwszy powód? Ogromna ilość zakrętów i brak długich prostych, na których kierowcy mogliby nieco odetchnąć. Swoje trzy grosze wtrąca także położenie kraju, a co za tym idzie wysoka wilgotność powietrza. Dla zawodników dwie godziny w aucie rozpędzającym się do 300 kilometrów na godzinę to wręcz morderczy wysiłek.

Nic więc dziwnego, że w tym miejscu wygrywali tylko najwięksi z największych. Spójrzmy tylko na nazwiska. Aż pięciokrotnie na najwyższym stopniu podium stawał Sebastian Vettel. Z triumfu cieszyły się ponadto takie tuzy jak Lewis Hamilton, Fernando Alonso oraz Nico Rosberg. Co łączy wszystkich tych panów? Przynajmniej jeden tytuł mistrza świata na koncie. Wielce prawdopodobne, iż w najbliższy weekend do tej okazałej listy dopiszemy nazwisko Maksa Verstappena.

Verstappen już w niedzielę zostanie mistrzem świata?

Holender w tym roku nie ma sobie równych i wygrywa zawody za zawodami. Lider Red Bulla ponadto zawita do Singapuru podwójnie zmotywowany. Raz, że chce odnieść tu premierowe zwycięstwo. Dwa, że przy kolejnej wpadce Charlesa Leclerca będzie mógł świętować swój drugi w karierze tytuł. Wystarczy mu tylko albo najszybsze okrążenie połączone z triumfem i maksymalnie ósma pozycja Monakijczyka. Patrząc na to jak wiele okazji na sukces zaprzepaściło Ferrari w tym roku, jest to scenariusz do zrealizowania.

Kibice chcieliby jednak, by emocje w mistrzostwach potrwały nieco dłużej, dlatego będą trzymać kciuki za czerwone bolidy. Czy włoska stajnia stanie na wysokości zadania i choć trochę odwlecze w czasie nieuniknione? Przekonacie się o tym w najbliższą niedzielę. Transmisja z wyścigu jak zawsze w Eleven Sports 1 oraz Polsat Box Go. Grand Prix wyjeżdża poza Europę więc zaczynamy zabawę wyjątkowo o godzinie 13:55.

Harmonogram transmisji z Grand Prix Singapuru 2022:

30.09 (piątek) Trening 1 - 11:55, Eleven Sports 1

30.09 (piątek) Trening 2 - 14:55, Eleven Sports 1

01.10 (sobota) Trening 3 - 11:55, Eleven Sports 1

01.10 (sobota) Kwalifikacje - 14:55, Eleven Sports 1

02.10 (niedziela) Wyścig - 13:55, Eleven Sports 1