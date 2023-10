Takiego debiutanta dawno nie było. Piastri pisze piękną historię

Wciąż trwająca sobota jest bardzo nerwowa dla organizatorów Grand Prix Kataru . Po zebraniu danych z obu piątkowych sesji najważniejsze osoby w padoku doszły do wniosku, że trzeba w pewnych miejscach usunąć niebezpieczne tarki, przez co delikatnie zmieniła się charakterystyka obiektu. Kierowcy zamiast przeszkód musieli bowiem uważać na limity toru, które i tak już wczoraj były notorycznie łamane. Aby pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji, tuż przed kwalifikacjami do sprintu zorganizowano krótki, dziesięciominutowy trening.

McLaren rzucił rękawice Verstappenowi. Pole position dla Piastriego

W decydującej części mało kto spodziewał się przegranej Maksa Verstappena. Holender jak do tej pory jeździł przecież idealnie i tylko w FP1 miał ogromne problemy z utrzymaniem bolidu na torze. Red Bullowi rękawice postanowił rzucić jednak McLaren. Lando Norris oraz Oscar Piastri wznieśli się na wyżyny swoich możliwości i między sobą rozstrzygnęli walkę o pole position do sprintu. Świetnym tempem imponował zwłaszcza Brytyjczyk, który był na dobrej drodze do wyprzedzenia młodszego kolegi z zespołu, lecz w ostatnim sektorze popełnił błąd, kosztujący go triumf w sesji.