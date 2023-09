Takich obrazków tam jeszcze nie było. Kibice zszokowani

Formuła 1 po deszczowym weekendzie w Holandii, na pierwszy weekend września przeniosła się do słonecznej Italii. Otwierający zmagania trening na Monzie zgodnie z oczekiwaniami z najlepszym czasem zakończył Max Verstappen. Fani oglądający zmagania w telewizji zwrócili jednak uwagę na zmiany w okolicy toru oraz dużą liczbę pustych miejsc na trybunach. – Czy to na pewno to samo miejsce co wcześniej? – pytali się w mediach społecznościowych.