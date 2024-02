Urodzony w Stevenage kierowca należy do tej grupy sportowców, którzy niekoniecznie przepadają za zmianami. W Formule 1 zadebiutował w sezonie 2007 jako kierowca McLarena z tą ekipą związany był aż do 2012 roku. Od 2013 roku aż do tej pory Brytyjczyk rywalizował na arenach międzynarodowych w barwach zespołu Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. To właśnie jako reprezentant niemieckiej drużyny Lewis Hamilton zdobył sześć mistrzostw świata.