Szokujące sceny w alei serwisowej. To mogło źle się skończyć

Na wstępie warto zaznaczyć, że Sprint Shootout minimalnie różni się od klasycznych kwalifikacji . Przede wszystkim krótsze są pojedyncze segmenty, dzięki czemu sesja jest zdecydowanie bardziej dynamiczna i znaczenie ma tak naprawdę każde okrążenie. Dodatkowe utrudnienie na obiektach takich jak Red Bull Ring to ponadto ogromny tłok, co zresztą widzieliśmy wczoraj przy okazji popołudniowych zmagań wygranych przez Maksa Verstappena.

Zespoły w przeciwieństwie do piątku musieli dziś znacznie częściej patrzeć w niebo, ponieważ błękitne niebo zastąpiły ciemne chmury, z których w każdej chwili mógł popłynąć deszcz. Krople pojawiły się już zresztą z samego rana, bo wyścig F3 odbył się na mokrej nawierzchni. O tym, że w sobotę Red Bull Ring jest zdradliwy na własnej skórze przekonał się zwłaszcza Zhou Guanyu . Chińczyk zaraz po wyjeździe wyleciał z toru i na chwilę wywołał żółte flagi.

Robert Kubica: To nasze pierwsze zwycięstwo po pechu w Le Mans. WIDEO

Ryzyko Hamiltona. Brytyjczyk szybko za burtą

Reprezentantowi Alfy Romeo nie wiedzie się w ten weekend najlepiej, gdyż kilka minut później nie przebrnął pierwszej części czasówki, czyli doszło do powtórki z rozrywki z piątkowego popołudnia. Sensacyjnie za burtą znalazł się również Lewis Hamilton. Brytyjczyk postanowił zaryzykować i złamał limity toru. Oczywiście błyskawicznie zauważyli to sędziowie, którzy skasowali mu okrążenie. Zbyt szerokie wyjazdy to bez wątpienia największa zmora kierowców w Austrii. Wczoraj zawodnikom unieważniano bowiem aż 47 kółek.