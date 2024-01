Szok w świecie F1. Znany zespół ma nowego szefa

Takiego początku stycznia nie spodziewał się chyba żaden sympatyk królowej sportów motorowych . Po wielu latach spędzonych w Haasie, z amerykańskim zespołem pożegnał się Guenther Steiner. Kompletnie nic nie zapowiadało takiego zwrotu akcji. Co prawda pod przewodnictwem Włocha ekipa nie osiągała rewelacyjnych wyników, ale mało kto spodziewał się jego odejścia ze skutkiem natychmiastowym.

To dla wielu fanów z całego świata ogromny cios. Guenther Steiner należy do grona najbardziej rozpoznawalnych osób w padoku. Sławę przyniósł mu netfliksowy hit - "Jazda o życie". W każdym sezonie 58-latek grał jedną z głównych ról. Ogromna wartość marketingowa to jednak dla Gene Haasa najwidoczniej nie wszystko. Amerykanin pewnie długo zwlekał z decyzją, lecz ostatecznie została ona podjęta i włoski inżynier przynajmniej na jakiś czas pożegna się z Formułą 1. - Życzę mu dużo dobrego w przyszłości i chciałbym podziękować za wspólną pracę - przekazał właściciel w oficjalnym komunikacie.