Szok na legendarnym torze. Verstappen "znokautowany", mistrz daleko z tyłu

Max Verstappen od 23 czerwca czeka na triumf w wyścigu Formuły 1 i chyba jeszcze trochę sobie poczeka . Holender w kwalifikacjach do Grand Prix Włoch po raz kolejny pokazał, że zarówno jemu, jak i Red Bullowi daleko do optymalnej dyspozycji. Czasówka zakończyła się ogromną niespodzianką. Po pewny triumf sięgnął Lando Norris, jednak ciekawsze rzeczy działy się za jego plecami. O ile obecność Oscara Piastriego w ścisłej czołówce nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, o tyle dopiero siódma lokata obecnego czempiona już tak. "Co się dzieje?" - pytają się w mediach społecznościowych sympatycy "Czerwonych Byków".

Lider klasyfikacji generalnej na Monzy w ostatni dzień sierpnia był totalnie bezradny. Sama za siebie mówi strata w Q3. Max Verstappen najszybsze kółko przejechał o dokładnie 0,695 sekundy wolniej od zdobywcy pole position. " Dla Red Bulla te kwalifikacje to całkowita klęska . Najgorszy występ w sezonie na torze, gdzie w teorii powinni spisywać się lepiej. Aż 0,7 sekundy straty do Norrisa. Jestem całkowicie zaskoczony" - komentował w serwisie X "Karol z Cyrk F1", jeden z najpopularniejszych ekspertów od królowej motorsportu w polskim internecie.

Holender ma to szczęście, że na Monzy wyprzedza się dużo łatwiej niż na większości innych obiektów w kalendarzu. Marne to jednak pocieszenie, ponieważ by przebić się na podium potrzebuje pokonać na dystansie Lewisa Hamiltona, Carlosa Sainza oraz Charlesa Leclerca. Zwłaszcza duet Ferrari na pewno nie rozstawi przed mistrzem czerwonego dywanu. Licznie zgromadzeni sympatycy Scuderii liczą w końcu na co najmniej podium.