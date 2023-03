Szef Mercedesa odejdzie z zespołu? Te słowa mówią wszystko

Ostatnie miesiące zdecydowanie nie są najlepsze w wykonaniu Mercedesa . Niemiecka stajnia, która jeszcze nie tak dawno dominowała w stawce, od sezonu 2022 kompletnie nie może odnaleźć się po zmianie przepisów. W poprzednim roku team z siedzibą z Brackley jako jeden z ostatnich uporał się z podskakiwaniem bolidu, co zaowocowało zaledwie jednym zwycięstwem w wyścigu. Teraz znów o wiele lepiej prezentuje Red Bull. Teoretycznie szybsze są też samochody Ferrari oraz Aston Martina .

Nagły spadek osiągów oczywiście niepokoi kibiców, którzy przyzwyczaili się do walki Lewisa Hamiltona oraz jego zespołowego partnera o najwyższe laury. Z przerażeniem całej sytuacji przygląda się także szef zespołu, czyli Toto Wolff. Austriak jeszcze chyba nigdy w swoim życiu nie znalazł się w tak ciężkim położeniu, dlatego w Internecie co rusz pojawiają się plotki o możliwym odejściu 51-latka. Wypowiedział się on zresztą o tym na łamach portalu Speed Week.