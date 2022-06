Szczęście to nie wszystko. Kolejny pokaz mocy mistrza świata

Wojciech Kulak F1

Max Verstappen nie ma sobie równych w tegorocznych zmaganiach Formuły 1. Mistrz świata tym razem przeżywał nieco większe katusze niż ostatnio, głównie za sprawą ogromnego szczęścia Ferrari. Gdy przyszło jednak co do czego, to Holender nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, nie przegrał z presją i jako pierwszy minął linię mety. Czy w tym sezonie ktoś go zatrzyma?

Zdjęcie Max Verstappen / AFP