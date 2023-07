Sypnęło karami po wyścigu w Austrii. Czegoś takiego jeszcze nie było

Sympatycy królowej sportów motorowych na długo nie zapomną niedzielnego wyścigu w Austrii . W trakcie zmagań doszło bowiem do ogromnego chaosu związanego z łamaniem limitów toru. Kary czasowe otrzymało mnóstwo kierowców, na czele z Lewisem Hamiltonem oraz Carlosem Sainzem. Niemal na każdym okrążeniu można było usłyszeć komunikaty, w których zawodnicy donosili na samych siebie, a królował w tym zwłaszcza Lewis Hamilton. Brytyjczyk wielokrotnie zgłaszał zażalenia dotyczące Sergio Pereza.

W przypadku Brytyjczyka skończyło się tylko na słowach. Do czynów przeszedł natomiast Aston Martin. Po zakończeniu zmagań zespół z Silverstone postanowił oprotestować wyniki wyścigu i poprosił o wnikliwe sprawdzenie powtórek. Już wtedy media społecznościowe obiegły szokujące dane. - Odnotowano ponad 1200 wyjazdów poza tor, wszystko będzie przeanalizowane . Ponowiono rekomendację wprowadzenia żwirowego pobocza w T9/10 - napisał na Twitterze Mikołaj Sokół.

Ukarano ośmiu kierowców. Najbardziej dostało się Oconowi

Sędziowie zabrali się do pracy w ekspresowym tempie i jeszcze w niedzielny wieczór poinformowali o kolejnych karach. Czas do końcowego wyniku doliczono ośmiu zawodnikom, a rekordzistą bez wątpienia był Esteban Ocon. Francuzowi dorzucono pół minuty, co oznaczało dla niego spadek o dwie pozycje. - System karania: za cztery wyjazdy poza tor 5 sekund, za piąty wyjazd 10 sekund i reset licznika, po kolejnych czterech wyjazdach 5 sekund, za piąty wyjazd znów 10 sekund - dodał wspomniany wcześniej komentator Viaplay.