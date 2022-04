Syn miliardera ma już plan! Tak chce wrócić do rywalizacji

Oprac.: Tomasz Czernich F1

Nikita Mazepin, do niedawna kierowca teamu F1 Haas, po agresji Rosji na Ukrainę zmuszony został do opuszczenia ekipy. Zerwała ona także umowę sponsorską z firmą, zarządzaną przez jego ojca, znanego, rosyjskiego oligarchę, Dmitrija. 23-latek ma już jednak plan, jak powrócić do międzynarodowej rywalizacji.

Zdjęcie Nikita Mazepin / Mark Thompson / Staff / Getty Images