Symulator F1 Schumachera trafił na sprzedaż. Cena może zaskoczyć

Michael Schumacher wciąż zaliczany jest do grona najlepszych kierowców wyścigowych w historii motosportu. Niemiec na swoim koncie ma siedem tytułów mistrzowski, z czego aż pięć z nich wywalczył w barwach Ferrari. Jakiś czas temu symulator, w którym legenda F1 przygotowywała się do sezonu 2006, trafił na aukcję. Ta właśnie dobiegła końca. Osoba, której udało się kupić ten wyjątkowy przedmiot, musi jednak głęboko sięgnąć do kieszeni.