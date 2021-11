Sprint to bardzo krótki wyścig (na dystansie ok. 100 kilometrów), który trwa zaledwie 25-30 minut. Zwycięzcom przyznawane są punkty do klasyfikacji generalnej MŚ, a dodatkowo - wyniki zmagań decydują o kolejności startu w "pełnoprawnym" Grand Prix. W 2021 roku format wprowadzony został próbnie (oglądaliśmy go m.in. na torze Silverstone) i został pozytywnie oceniony przez ekspertów.

Sprinty w F1 częściej, a może... na stałe?

Już w sezonie 2022 sprint ma się pojawić podczas sześciu (w obecnym - w trzech) Grand Prix, a Brawn nie ukrywa, iż w przyszłości może stać się integralną częścią każdego weekendu. - Sprint jako pokazowa rywalizacja zwiększa zainteresowanie. Będziemy działać krok po kroku, ale jeżeli ekipy i FIA dadzą zielone światło - dlaczego nie rozwijać tego formatu? - mówił, cytowany przez "BBC".



Oprócz zwiększenia liczby wyścigów sprinterskich rozważane są także inne scenariusze - między innymi zwiększenie liczby przyznawanych za czołowe miejsca punktów czy też wprowadzenie osobnej klasyfikacji sprinterskiej, co miałoby zachęcić większą liczbę kierowców do walki.



