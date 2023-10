Sprint w USA dla Verstappena. W głównym wyścigu tak łatwo nie będzie

Max Verstappen prowadził od startu do mety w sobotnim sprincie poprzedzającym główny wyścig o Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Na starcie co prawda próbował przechytrzyć go Charles Leclerc, ale skończyło się tylko na samych chęciach. Monakijczyk już w niedzielny wieczór polskiego czasu może się jednak zrewanżować się świeżo upieczonemu trzykrotnemu mistrzowi świata. Reprezentant Ferrari ustawi się bowiem na pole position.