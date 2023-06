Sport cierpi przez klęskę żywiołową za oceanem. Wyścig F1 zagrożony

Nie jest nowością, że w Kanadzie co roku w okresie od maja do października trwa tak zwany "sezon pożarów lasów" . Niestety, tym razem pożary te wymknęły się spod kontroli. Wszystko przez ekstremalne temperatury i zmiany klimatyczne . W poniedziałek rząd kanadyjski poinformował, że ""obecne czerwcowe prognozy wskazują na możliwość kontynuowania wyższej niż normalnie aktywności pożarów w większości kraju w całym sezonie pożarów na terenach dzikich w 2023 roku".

W środę natomiast w mediach pojawiła się informacja o chmurze toksycznego dymu, która przekroczyła granicę Kanady i dotarła aż do Nowego Jorku. W jednym z największych miast w Stanach Zjednoczonych nie dało się wówczas dostrzec nawet jednego centymetra czystego nieba. Władze zareagowały natychmiast - zaapelowano do mieszkańców, by w miarę możliwości pozostali w domach. Gdyby jednak ktoś musiał opuścić miejsce zamieszkania, powinien założyć odpowiednią maseczkę.