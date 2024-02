Lewis Hamilton dołączy do Scuderii Ferrari od sezonu 2025 - poinformowały zgodnie wszystkie najważniejsze redakcje zajmujące się Formułą 1 na czele ze Sky Sports czy "Autosportem". To prawdziwa bomba transferowa, nikt się tego nie spodziewał. Brytyjczyk w sierpniu podpisał kontrakt z Mercedesem do końca 2025 r., jednak jak się wydaje, wypełni go tylko w połowie. Siedmiokrotny mistrz świata ma jeździć dla stajni z Maranello wraz z Charlesem Leclerkiem.