Działo się w ostatnim treningu w tegorocznym sezonie Formuły 1. Mieliśmy w nim palące się hamulce, nietypową usterkę w bolidzie AlphaTauri czy chociażby chwile grozy z udziałem Lando Norrisa oraz Aleksa Albona. Czasówkę z najlepszym rezultatem ukończył Sergio Perez, który wysłał Charlesowi Leclercowi jasny sygnał, że do Abu Zabi przyjechał on odebrać wicemistrzostwo świata. Transmisja wyścigu w niedzielę od 13:55 w Eleven Sports 1, głównym Polsacie oraz Polsat Box Go.