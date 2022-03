Skandaliczne oświadczenie Rosjanina po wyrzuceniu z F1

Wojciech Kulak F1

Ci, którzy myśleli, że Nikita Mazepin z pokorą przyjmie do wiadomości fakt, iż w sezonie 2022 nie wsiądzie do bolidu F1, byli w sporym błędzie. - Z wielkim rozczarowaniem przyjąłem wiadomość o rozwiązaniu mojego kontraktu. Moja ciągła gotowość do zaakceptowania proponowanych warunków kontynuowania ścigania się, zostały całkowicie zignorowane - napisał młody zawodnik w oświadczeniu na Instagramie.

Zdjęcie Nikita Mazepin / AFP/AFP GIUSEPPE CACACE/ / AFP