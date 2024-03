Sezon inny niż wszystkie. W F1 padnie kolejny rekord?

Kalendarz Formuły 1 od zawsze wywołuje kontrowersje . Mnóstwo kibiców pewnie cieszy się, że stopniowo pojawia się coraz więcej rund w kalendarzu. Zupełnie inny pogląd na sprawę mają pracownicy zespołów oraz kierowcy, czyli osoby bez których nie byłoby tej serii wyścigowej. W sezonie 2024 Liberty Media przygotowała dla nich rekordowe 24 eliminacje. Do terminarza powróciły Chiny. Po rocznej przerwie spowodowaną ogromną powodzią we Włoszech, superszybkie samochody narobią hałasu na Imoli. Do tego królowa motorsportu po raz drugi wybierze się do Las Vegas.

- Ten kalendarz jest daleki od zrównoważonego. Wciąż uwielbiam się ścigać, ale spora liczba podróży może spowodować to, że osoby będące w tym sporcie zaczną skracać swoje kariery. Mam nadzieję, iż przyjrzymy się wszyscy temu tematowi w przyszłości - przekazał Max Verstappen dla stacji ESPN. W podobne tony uderzył Fernando Alonso. - Zaczynałem, gdy było szesnaście wyścigów. Potem liczba zwiększyła się do osiemnastu, a następnie do dwudziestu. Już wtedy myślałem, że mamy do czynienia z limitem i nie pojawi się więcej eliminacji. Obecnie ścigamy się dwadzieścia cztery razy w roku i nie jest to trwałe rozwiązanie na przyszłość - dodał zawodnik Astona Martina.