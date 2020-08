W weekend na niemieckim torze Lausitzring zostanie rozegrana druga w sezonie runda wyścigowej serii DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Na starcie stanie Robert Kubica, kierowca zespołu Orlen Team Art.

Tegoroczna pierwsza runda DTM odbyła się w pierwszy weekend sierpnia na belgijskim torze Spa-Francorchamps. W obu wyścigach Kubica plasował się na 14. pozycji i nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej.



Przed wyścigiem na Lausitzring liderem cyklu jest Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM) z dorobkiem 46 pkt, drugie miejsce zajmuje obrońca tytułu Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM) - 39.



Te wyniki nie są jednak jeszcze uznane za oficjalne. Dwa dni temu Rast, który wygrał na Spa drugi wyścig, został wezwany na przesłuchanie przez Zespół Sędziów Sportowych (ZSS). Grozi mu bowiem kara za niezgodne z przepisami użycie systemu push-to-pass.



Polega on na tym, że po wciśnięciu przycisku prowadzący samochód ma w silniku dodatkowe 60 koni mechanicznych przez pięć sekund. Systemu można użyć 24 razy w tracie wyścigu.



Analiza wyścigu na Spa pokazała, że Rast dwa razy użył przycisku na 24. i 25. okrążeniu, gdy był liderem i nie mógł wtedy z tego korzystać.



Przesłuchanie Rasta ma się odbyć 14 sierpnia na Lausitzringu. Team Audi twierdzi, że kierowca nie jest winny, gdyż doszło w jego samochodzie do awarii systemu informującego o takiej możliwości.



W sezonie 2020 w serii DTM zaplanowane jest dziewięć wyścigowych weekendów. W każdym kierowcy startują po dwa razy - w sobotę i niedzielę. Dodatkowo przed każdym wyścigiem przeprowadzane są kwalifikacje.



EuroSpeedway Lausitz to tor wyścigowy położony w pobliżu miejscowości Klettwitz w Brandenburgii we wschodnich Niemczech, niedaleko granicy z Polską i Czechami.



Obiekt powstał w 2000 roku, można na nim rozgrywać wyścigi na dwóch dystansach. Pierwszy w tzw. krótkiej konfiguracji "Sprint" ma długość 3,48 km. Na nim odbędą się wyścigi w najbliższy weekend.



W kolejny weekend (21-23 sierpnia), gdy kierowcy także spotkają się na tym obiekcie, organizatorzy planują rywalizację na trasie jednego okrążenia wydłużonej do 4,57 km (wariant Grand Prix).