Robert Kubica (BMW M4) zajął siódme i dziewiąte miejsce podczas testów serii wyścigowej DTM na niemieckim torze Nurburgring. Najszybszy we wtorek był Austriak Ferdinand von Habsburg (Audi R5).

Najlepszy wynik Kubicy w porannej sesji to 1.19,783. Polakowi udało się złamać barierę 1.20 minuty, czego nie dokonał dzień wcześniej. Ten rezultat dał mu siódme miejsce w stawce.



Popołudniowa sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. Nie udało się naszemu kierowcy powtórzyć wyniku sprzed kilku godzin. Podczas najszybszego okrążenia "wykręcił" czas 1.21,306, co dało mu dziewiąte ostatnie miejsce.



Bezkonkurencyjny we wtorek okazał się Ferdinand von Habsburg. Rano Austriak uzyskał 1.19,319, a popołudniu miał nieznacznie gorszy rezultat - 1,19,629.

Tuż za nim uplasował się jego rodak Philipp Eng. Kierowca BMW M4 o obu wtorkowych sesjach miał niewiele gorszy wynik od von Habsburga, odpowiednio 0,010 i 0,064.



W zbiorczej klasyfikacji wtorkowych testów wygrał von Habsburg przed Engiem. Trzecią lokatę zajął Brytyjczyk Jamie Green (Audi R5) z wynikiem 1.19,503. Kubica został sklasyfikowany na ósmej pozycji w stawce 11 zawodników.



Testy DTM na Nurburgringu zaplanowano na cztery dni, mają się zakończyć w czwartek.