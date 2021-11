Sergio Perez dyktuje tempo przed kwalifikacjami do GP Meksyku

Jeszcze przed trzecim treningiem dowiedzieliśmy się o kolejnych karach dla kierowców. Do Lance'a Strolla i Yukiego Tsunody, którzy wystartują z końca stawki z racji wymiany nadprogramowych elementów jednostki napędowej, dołączył Lando Norris. Ponadto Williams zdecydował się na zamontowanie nowej skrzyni biegów w bolidzie George’a Russella. Oznacza to, że Brytyjczyk zostanie cofnięty o pięć pól.

Zawodnicy nie śpieszyli się dziś z wyjazdem na tor. Pierwszy bolid na Autódromo Hermanos Rodríguez pojawił się dopiero sześć minut po zapaleniu się zielonych świateł. Taka a nie inna decyzja z drugiej strony nie powinna dziwić. Na kilku fragmentach toru znajdowały się bowiem drobne plamy oleju, które pozostawiły po sobie samochody z serii GT.

Reklama

Valtteri Bottas uciszył kibiców, złe informacje dla Estebana Ocona

Pierwsze reprezentatywne czasy faworyci ustanowili na półmetku zmagań. Ku zadowoleniu licznie zgromadzonej publiczności, na czołowe dwie pozycje wysforował się Red Bull. Najlepszym okrążeniem mógł pochwalić się Max Verstappen, a tuż za plecami Holendra znajdował się Sergio Perez. Radość fanów nie trwała długo, ponieważ duet "czerwonych byków" przedzielił Valtteri Bottas.

W międzyczasie dowiedzieliśmy się, iż Alpine postanowiło zaopatrzyć samochód Estebana Ocona w nową jednostkę napędową. Francuz do wyścigu wyruszy więc z końca stawki, podobnie jak Lando Norris, Yuki Tsunoda i Lance Stroll.

Sergio Perez pręży muskuły przed kwalifikacjami

Prawdziwa zabawa rozpoczęła się dopiero w końcówce FP3. To właśnie wtedy większość kierowców rozpoczęła długo wyczekiwane przez fanów symulacje kwalifikacyjne, które oczywiście zamieszały w stawce. Zawodnicy niemal do końca zamieniali się miejscami, aż do pojawienia się flagi w szachownicę.

Summa summarum najszybszy na Autódromo Hermanos Rodríguez okazał się Sergio Perez. Meksykanin za sprawą fenomenalnego czasu wprawił w ekstazę publiczność na trybunach i dał jasny sygnał rywalom, iż trzeba się z nim liczyć w zbliżających się wielkimi krokami kwalifikacjach. Tuż za 31-latkiem uplasował się jego zespołowy kolega - Max Verstappen. Pierwszą trójkę uzupełnił Lewis Hamilton.

Początek kwalifikacji zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja w Eleven Sports.

Wyniki trzeciego treningu przed Grand Prix Meksyku: