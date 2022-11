Sensacyjny plan ws. Micka Schumachera! Zostanie następcą gwiazdy?

Mick Schumacher w świecie królowej motorsportu nie odnajduje się póki co zbyt dobrze. Sezon 2021 zakończył bez choćby jednego punktu na koncie. W obecnym jest nieco lepiej - dzięki ósmej pozycji w GP Wielkiej Brytanii i szóstej w Austrii ma na koncie 12 punktów, co daje mu w klasyfikacji generalnej 16. pozycję. To jednak i tak zdecydowanie poniżej oczekiwań włodarzy Haasa, a swoje robią też częste kraksy zawodnika.