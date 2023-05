Sensacja w kwalifikacjach! Koszmar Leclerca i Verstappena

Przy okazji dzisiejszych kwalifikacji miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja, która na pewno nie powtórzy się w tym sezonie. Podczas gdy najszybsi kierowcy świata walczyli o jak najlepsze rozstawienie na starcie do niedzielnego wyścigu, zaledwie kilkanaście kilometrów dalej jeden z najważniejszych pojedynków w fazie play-off NBA rozgrywali koszykarze Miami Heat . Nie zniechęciło to jednak kibiców do wybrania się na tor, ponieważ na trybunach zasiadła pokaźna liczba obserwatorów. W końcu mieszkańcy basket mają niemal przez cały rok, a miejsce w kalendarzu Formuły 1 nie jest przyznane na wieczność.

Do Q2 awansowali za to kierowcy Haasa, którzy psocili na Miami International Autodrome od pierwszych minut rywalizacji. Tył bolidu uciekł chociażby Nico Hulkenbergowi, a w spektakularny sposób Lewisa Hamiltona zatrzymał Kevin Magnussen. Siedmiokrotny mistrz świata natrafił na wolno jadącego Duńczyka i nie zdołał go ominąć, co zaowocowało kontaktem z barierą. Wówczas zawodnik Mercedesa jeszcze się zdołał się wybronić i uzyskał przepustkę do dalszej fazy kwalifikacji. Były to jednak dobre złego początki, bo w decydującej batalii o pole position Mercedesa reprezentował tylko George Russell.