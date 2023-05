Sebastian Vettel długo nie wytrzymał. Kibice w siódmym niebie

Show podczas drugiego treningu skradł między innymi Sebastian Vettel . Niemiec korzystając z uroków sportowej emerytury postanowił spędzić weekend w księstwie wraz ze starymi znajomymi i z bliska podziwiać rywalizację kierowców o punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Była to zarazem pierwsza wizyta legendarnego zawodnika po tym, jak pod koniec 2022 roku odwiesił wyścigowy kombinezon na kołek. - Dobrze cię znowu widzieć, Seb - napisał między innymi Aston Martin na Twitterze, czyli ostatni zespół 35-latka. Ponownie na zdjęcia pojawiające się w Internecie reagowali też sami kibice.

Kawkę z obywatelem naszych zachodnich sąsiadów spokojnie mógł spić Alex Albon. Podczas gdy pozostali zawodnicy kręcili próbne kółka, on mógł tylko podziwiać mechaników przywracających jego samochód do stanu używalności. To oczywiście efekt doszczętnego rozbicia tyłu auta w końcówce FP1. Ostatecznie Taj zaprezentował się publiczności, jednak na torze przebywał on przez niecałe dziesięć minut.