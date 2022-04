Trwa piękny sen Carlosa Sainza w Ferrari. Hiszpan rok temu razem z drzwiami wszedł do ścisłej światowej czołówki i już w pierwszym sezonie w barwach Ferrari pokonał w klasyfikacji generalnej zespołowego kolegę - Charlesa Leclerca. W tym co prawda idzie mu nieco gorzej, jednak pomimo awarii w Australii, plasuje się na podium i przy dobrych wiatrach ma szansę nawet na upragniony tytuł. Ogromny potencjał 27-latka zauważyli szefowie zespołu, którzy tuż przed weekendem na Imoli postanowili podstawić mu pod nos nowy, dwuletni kontrakt.

- Wiele razy mówiłem już, że mamy obecnie najlepszą parę kierowców w całej stawce. Taki ruch wydawał się więc kwestią czasu. Podpisując nowy kontrakt zapewniliśmy sobie jednocześnie stabilność i zwiększyliśmy szansę na kontynuowanie dobrej passy. Carlos niejednokrotnie udowodnił swój wielki talent i niewątpliwie wciąż będzie szedł do przodu. Ponadto poza torem cały czas ciężko pracuje i rozwija się z dnia na dzień. Razem możemy napisać nową historię naszego zespołu - oznajmił w oficjalnym komunikacie szef stajni, Mattia Binotto.

Carlos Sainz w Ferrari czuje się jak ryba w wodzie

Równie szczęśliwy z parafowania nowej umowy jest oczywiście sam Hiszpan. Nie ulega wątpliwości, iż teraz znalazł on we Włoszech swój drugi dom, choć w McLarenie też nie miał źle, bo jego relacje z Lando Norrisem już na zawsze zapisały się w historii dyscypliny. - Zawsze mówiłem, że nie ma lepszego zespołu w Formule 1, dla którego można się ścigać. Rok spędzony z tymi ludźmi tylko mnie w tym wszystkim uświadomił. Rozwijamy się z tygodnia na tydzień, co widać po świetnych wynikach - powiedział 27-latek.

W nadchodzący weekend zawodnik z Madrytu będzie podwójnie zmotywowany, by odnieść spektakularny sukces. Karuzela Grand Prix zawita bowiem do Italii. - Czuję się wyraźnie wzmocniony i cieszę się, że mi zaufano. Już nie mogę doczekać się momentu, kiedy po raz pierwszy wskoczę do samochodu. Chciałbym w końcu spełnić marzenie i wygrać jakiś wyścig - zakończył wyraźnie podekscytowany Carlos Sainz.

