Sceny w F1, liderowi MŚ zgasł silnik. Najmłodszy zwycięzca "czasówki" w historii

Sobota w Szanghaju zaczęła się od 19-okrążeniowego sprintu, do którego kolejność startową ustaliła piątkowa czasówka. Najlepszy nad ranem polskiego czasu (start był o 4:00) okazał się George Russell z Mercedesa, a za nim na metę wjechali Charles Leclerc i Lewis Hamilton z Ferrari (zapis relacji na żywo można znaleźć pod tym linkiem). Ta trójka wraz z Andreą Kimim Antonellim była zdecydowanie najszybsza, więc nikt raczej nie spodziewał się, że w TOP4 kwalifikacji do głównego wyścigu znajdzie się ktoś z McLarena czy Red Bulla.

W Q1 odpadli przedstawiciele trzech najgorszych zespołów, czyli Williamsa, Astona Martina i Cadillaca. Miejsce 17. dla Carlosa Sainza, a 18. dla Alexa Albona. Dalej: Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll i Sergio Perez.

Po Q2 pożegnaliśmy się z Nico Hulkenbergiem, Estebanem Oconem, Franco Colapitno, Liamem Lawsonem i Gabrielem Bortoleto. Ten ostatni wypadł z toru na ostatnim zakręcie i delikatnie uderzył tyłem o bandę.

Q3 zaczęło się od sensacji. Faworyt do pole position Russell zatrzymał się i zgłosił problem z silnikiem. Udało mu się go odpalić na nowo i zjechać do alei serwisowej, pozostawało pytanie, czy da radę pojawić się na drugich przejazdach. Ostateczna odpowiedź była twierdząca. Po pierwszych prowadził Antonelli o 0,3 s przed duetami McLarena, Ferrari i Red Bulla.

Włoch poprawił czas na 1:32.064 i czekaliśmy na odpowiedź rywali. Norris i Piastri się nie poprawili, wyprzedzili ich kierowcy Ferrari, Hamilton skończył jako trzeci, a Leclerc czwarty. Russell powracający na tor nie poskładał idealnie okrążenia. Wystarczyło do 2. lokaty, ale nie do wygranej, stracił do Antonellego 0,2 sekundy. 19-latek w końcowym rozrachunku został najmłodszym zdobywcą pole position w historii Formuły 1. Urodził się 25 sierpnia 2006 roku.

Max Verstappen nie zrobił progresu względem poprzednich sesji i wywalczył zaledwie 8. miejsce, przegrał z Pierrem Gaslym (Alpine), w ostatnim segmencie "czasówki" był szybszy tylko od Isacka Hadjara i Olivera Bearmana.

GP Chin rozpocznie się w niedzielę o godzinie 8:00.

Wyniki Q3 kwalifikacji do GP Chin:

