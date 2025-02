Sceny na start sezonu. Hamilton zadebiutował w Ferrari, potem zapadła ciemność

Miłośnicy królowej sportów motorowych na początek oficjalnych testów czekali z ogromną niecierpliwością . Wydarzenie w Bahrajnie jest w tym roku wyjątkowe głównie za sprawą Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk kilka miesięcy temu zszokował dosłownie całe środowisko i postawił na ogromną rewolucję, zamieniając Mercedesa na Ferrari. Siedmiokrotny mistrz świata do czerwonej maszyny pierwszy raz wsiadł co prawda już jakiś czas temu. Teraz jednak dopiero pokazał się w niej szerszej publiczności, poza granicami Italii .

"Ferrari jest całkiem inne. Od momentu ubrania kombinezonu i wejścia do garażu czujesz niesamowitą pasję. To wszystko jest bardzo ekscytujące. Ten zespół ma niesamowitą historię i jako dzieciak marzyłem, by ścigać się z Ferrari. Ciągle szczypię się, by upewnić się, że to wszystko naprawdę się dzieje. Mam tak wielkie oczekiwania" - oznajmił w jednym z pierwszych wywiadów w nowych barwach (cytat za: "f1wm.pl").