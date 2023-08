Rzucili go na głęboką wodę. Debiutant zastąpi Ricciardo

Emocje związane z trzecim treningiem na Zandvoort przyćmiła poważna kontuzja Daniela Ricciardo . Australijczyk na początku FP2 zaliczył groźny wypadek i z centrum medycznego został wysłany do szpitala na szczegółowe badania. Te wykazały złamanie lewego nadgarstka, co oznacza dla gwiazdy przymusową przerwę. Powracającego do stawki po kilkumiesięcznej przerwie zawodnika w najbliższym czasie zastąpi totalny debiutant - Liam Lawson. Nowozelandczyk w tym roku znany jest głównie z jazdy w japońskiej Super Formule, gdzie plasuje się na pozycji wicelidera przed dwoma ostatnimi wyścigami.

Trzy czerwone flagi. Verstappen znów na czele

Im bliżej było końca zmagań, tym pogoda robiła się coraz lepsza. Zaowocowało to wieloma roszadami w tabeli czasów w decydującej części treningu. Rzutem na taśmę pozycję lidera objął Max Verstappen i nie oddał jej do zakończenia jazd. Pierwszą trójkę uzupełnili George Russell oraz Sergio Perez. Co warto zaznaczyć, dosyć długo na czele rankingu plasował się duet McLarena, co jest dobrym prognostykiem dla brytyjskiego teamu przed kwalifikacjami, które jeszcze dziś. Ich początek zaplanowano na godzinę 15:00.