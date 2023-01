Rosyjski kierowca Nikita Mazepin, który pożegnał się z Haas F1 Team po tym, jak Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę, wraca do międzynarodowych wyścigów - zajmie się on konkretnie rywalizacją w Asian Le Mans Series. To o tyle ciekawe, że właśnie ponownie nagromadziły się kontrowersje wokół jego rodziny - ojciec 23-latka, znany oligarcha, jest bowiem poszukiwany przez włoskie służby, tak samo, jak... należący do niego jacht.