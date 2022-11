Rok temu dał tam show. W niedzielę może przejść do historii

Nie bez powodu na wstępie napisaliśmy, że Brazylia to jedno z ulubionych miejsc Lewisa Hamiltona w kalendarzu mistrzostw świata. To właśnie w tym kraju Brytyjczyk zapewnił sobie pierwszy tytuł w karierze. Co warto zaznaczyć, siedmiokrotny czempion dokonał tego wyczynu w niesamowitych okolicznościach. Trybuny już bowiem zdążyły oszaleć z radości po przekroczeniu linii mety przez przedstawiciela gospodarzy - Felipe Massę, co w połączeniu z szóstą pozycją Hamiltona dawało mu upragnioną koronę. Ówczesny reprezentant McLarena nie zamierzał się jednak poddawać i rzutem na taśmę w koszmarnych deszczowych warunkach poradził sobie z Timo Glockiem. Słowa "Is that Glock going that slowly" do końca życia nie zapomni chyba każdy szanujący się kibic królowej sportów motorowych.